L’OM fixe les conditions de départ de Bamo Meité

Arrivé durant l’été 2023 en provenance de Lorient dans le cadre d’un échange avec Isaak Touré, Bamo Méité a connu une adaptation express en disputant 27 matches toutes compétitions pour sa première année marseillaise dans l’ombre du trio Mbemba-Balerdi-Gigot, le tout en étant indisponible un mois et demi au cœur du printemps après une entorse de la cheville. Une fin de saison 2023-24 compliquée aussi bien ou l’ancien Lorientais a eu du mal sur le plan physique (il est revenu trop tôt à la compétition après sa blessure) que psychologique lui qui a été avec victime avec Faris Moumbagna et Jean Onana, d’une fusillade tout près de La Commanderie dans la nuit du 20 mai.

Diminué, il n’a pu donner sa pleine mesure à Roberto De Zerbi, qui tout juste arrivé, ne l’intègre pas dans ses choix, privilégiant notamment les recrues estivales marseillaises (Brassier et Cornelius notamment) aux côtés du capitaine Leonardo Balerdi. Avec seulement 3 apparitions en début de saison pour 21 minutes de temps de jeu effectif, le défenseur international ivoirien U23 ne s’attendait pas à un si faible temps de jeu cette saison.

Interrogé à propos de celui-ci lors de la traditionnelle conférence de mi-saison de l’OM, Pablo Longoria commentait le faible temps de jeu de son défenseur refusant de prendre position, mais en saluant son exemplarité. «Je ne vais pas commenter les décisions techniques d’un entraîneur, ce n’est pas ma place. Bamo Meïté, il a passé un été compliqué, avec des hauts et des bas. En tant que président, je tiens à dire qu’il a été exemplaire dans la réaction qu’il a eue dans son travail, avec beaucoup de changements positifs. Après, sur les décisions de l’entraîneur, je ne vais pas commenter. Mais je tiens à dire que ses changements en septembre ont été très appréciés par le club.»

Un prêt avec option d’achat obligatoire comme option privilégiée

Si le joueur se montre exemplaire et professionnel à l’entrainement, il n’a plus joué depuis le 14 septembre et trouve le temps bien long. Il a bien compris qu’il n’entrait plus dans les plans de RDZ et souhaite donc partir cet hiver pour retrouver du temps de jeu et emmagasiner de la confiance. L’été dernier, le Stade Rennais et quelques clubs anglais avaient pris la température sans aller beaucoup plus loin dans la démarche. Cet hiver, cela ne se bouscule pas pour l’instant au portillon.

De son côté, le club phocéen est à l’écoute des offres et a fixé les conditions de départ de son défenseur central de 23 ans sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028. Un achat définitif, mais plus raisonnablement un prêt avec option d’achat obligatoire sera l’option privilégiée selon nos informations. Un prêt sec de quelques mois n’entre pas vraiment pour l’instant dans les plans de Medhi Benatia qui devra quoi qu’il arrive lui trouver un remplaçant en cas de départ. De quoi doucher quelque peu les espoirs de Montpellier qui rêvait du n°18 de l’OM pour stabiliser sa défense. A suivre…