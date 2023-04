CR7 et Georgina Rodriguez accusés de mensonge

La suite après cette publicité

Suite au lancement de la saison 2 de la série "Moi, Georgina" sur Netflix, la compagne de CR7 fait parler d’elle. Ce mardi, elle est accusée d’avoir menti au sujet de la façon don elle a rencontré la star du ballon rond. A ce sujet, elle avait expliqué qu’ils s’étaient rencontrés dans le magasin de luxe où elle travaillait. Elle l’a croisé alors qu’elle sortait du magasin et que lui y entrait avec des amis et son fils. Une rencontre qui a changé sa vie. Mais la réalité ne serait pas exactement celle-là. C’est en tout cas ce qu’annonce un ancien collègue de la WAG, un certain Pablo Bone, dans les colonnes de Marca.

«J’ai travaillé avec Georgina Rodríguez chez Gucci pendant environ deux mois avant qu’elle ne devienne une célébrité. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en travaillant dans le magasin, elle était au rayon femmes et j’étais au rayon hommes. J’avais déjà vu Cristiano plusieurs fois dans le magasin avant qu’ils ne se rencontrent et, pour être honnête, il y a beaucoup d’intrigues à propos de Cristiano et Georgina. Comme tout le monde le sait, parce que Georgina l’a raconté, avec Cristiano, ils se sont rencontrés quand il est entré dans la boutique Gucci avec des amis et avec son fils et elle sortait juste à ce moment-là. Mais ce n’était pas vrai. Quand Cristiano est entré dans la boutique Gucci, nous nous sommes tous retournés pour le regarder car c’est un homme très important et seuls les responsables du magasin servent ce type de clients. Avec Georgina, ils ne se sont pas parlés. Ils se sont vus quelques semaines après lors d’une soirée où ils ont appris à se connaître un peu plus. Georgina a toujours été comme ça, même si elle n’avait pas beaucoup d’argent ou n’avait pas l’argent qu’elle a maintenant, elle a toujours eu ces airs d’arrogance et de supériorité. Au final, elle cherchait toujours à en avoir et c’est pourquoi elle a travaillé dans différentes entreprises de luxe, elle connaissait beaucoup de monde de la vie nocturne à Madrid (…) Oui, c’est vrai qu’elle vivait dans un appartement très pauvre, très bon marché , mais elle a toujours voulu avancer, elle a toujours voulu grandir et quand elle a rencontré Cristiano, c’était son opportunité pour devenir célèbre.» La jeune femme appréciera…

