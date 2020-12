L'Inter veut faire son mercato en L1 cet hiver, la sortie de Mikel Arteta sur ses joueurs fait jaser l'Angleterre

La suite après cette publicité

Paredes et Sanches pour renforcer le milieu

En Italie, l'Inter fait parler de lui, à propos du marché des transferts. Ce mardi, La Gazzetta dello Sport nous donne la liste de cadeaux demandés par Antonio Conte pour ce mercato d'hiver. Les souhaits du technicien transalpin se portent sur 4 joueurs, et sont « plus ou moins réalisables », selon le journal au papier rose. En défense, il y a Marcos Alonso, le latéral gauche de Chelsea. Au milieu, ce sont deux joueurs de Ligue 1 qui font rêver Conte. D'abord, Renato Sanches, dont la cote est bien remontée depuis son arrivée à Lille. Et puis, Leandro Paredes complète ce quatuor. Le milieu de terrain argentin est moins utilisé par Thomas Tuchel ces derniers temps, et son nom est souvent évoqué parmi les départ possibles du PSG. Enfin, le 4e et dernier joueur n'est autre que Gervinho, l'ancien joueur du LOSC qui évolue aujourd'hui à Parme.

Arteta veut «des combattants, et pas des victimes»

On part maintenant en Angleterre, où Chelsea a battu West Ham 3 buts à 0, lundi soir. Ce sont les Blues qui ont porté le coup de marteau, par le biais de Tammy Abraham qui a notamment inscrit un doublé. Mais ce qui fait les gros titres des tabloïds, ce sont les déclarations choc de Mikel Arterta à propos de ses joueurs du côté d'Arsenal. Rien ne va plus chez les Gunners qui enchaînent les mauvais résultats. Le coach a demandé à ses joueurs d'être « des combattants, et pas des victimes », rapporte The Daily Telegraph. Un électrochoc dont Arsenal a bien besoin. 15e de Premier League, le club londonien affronte Manchester City ce soir, en quart de finale de League Cup. À noter que les déclarations fortes d'Arteta font aussi la Une de The Guardian ce mardi, ou encore du Daily Mirror, pour ne citer qu'eux.

La course au titre fait déjà saliver l'Espagne

Du côté de l'Espagne, la course au titre est lancée, et fait saliver la presse. Notamment le bras de fer entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, qui fait déjà rêver As. Le média ibérique s'attend à une 15e journée de Liga palpitante alors que la Casa Blanca reçoit demain Grenade, et que les Colchoneros se rendent chez le 3e du championnat : la Real Socidedad. Cette course est également lancée pour le Barça, mais pour l'instant, les Blaugrana ne se battent plus pour le titre. Ils se battent surtout pour rester en vie, et ne pas se faire distancer par les premiers du classement. Le club catalan se rend à Valladolid ce mardi, et aura donc fort à faire dans ce « sprint de Noël » comme l'explique Sport, dans son édition du jour.