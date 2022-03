Maroc, Vahid Halilhodzic : «un très grand succès dans ma biographie personnelle»

La suite après cette publicité

Vainqueur de la République Démocratique du Congo (4-1), le Maroc disputera la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Contacté par nos soins, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, comme tous les Marocains, n'a pas boudé son plaisir. «C’est ma quatrième qualification personnellement. Il y un peu de fatigue j’avoue, mais il y a aussi de la fierté. Il y a beaucoup de plaisir, car je suis content de mes joueurs et de la manière dont on a joué et dont on s'est qualifié dans ce match. C’est vraiment un très grand plaisir», a-t-il expliqué, avouant que ce souvenir à Casablanca, une ville spéciale pour lui, resterait longtemps dans sa mémoire.

«C’est un vraiment grand moment que j’ai vécu il y a 25 ans déjà. Maintenant, c’est une grande histoire et un très grand succès dans ma biographie personnelle et mon histoire. Ce stade Mohammed V restera gravé toute ma vie», a-t-il confié, évoquant ensuite l'avenir. «Pour le moment, je dois surtout un peu me reposer. Je veux réfléchir également, mais d’abord, je profite, et après, on verra».