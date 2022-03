Barrages, Coupe du Monde 2022 : le Cameroun crucifie l'Algérie, la Tunisie et le Maroc qualifiés

Après la première salve de matchs qui a vu le Sénégal et le Ghana valider leur ticket pour le Mondial au Qatar, les trois dernières rencontres se tenaient ce soir. Il y avait bien sur l'Algérie qui recevait le Cameroun. Vainqueur 1-0 à Douala, les Fennecs avaient fait le plus dur mais devaient confirmer devant leur public de Blida, où ils n'ont jamais perdu. Avec Slimani, Mahrez et Belaïli titulaires au coup d'envoi face à Toko Ekambi et Choupo-Moting, préférés à Aboubakar, les locaux se heurtaient d'abord à la défense. Dans ce contexte tendu, Raïs M'Bolhi craquait sous la pression. Sur un corner, il relâchait le ballon et permettait à Choupo-Moting de conclure dans le but malgré le retour des défenseurs sur leur ligne (22e).

Les compteurs étaient remis à zéro et l'Algérie pouvait commencer à trembler. Les hommes de Belmadi semblaient un peu rattrapés par la peur, à l'image de cet énorme raté de Belaïli sur un service parfait de Slimani (28e). Il manquait l'efficacité dans les deux surfaces et quand Slimani parvenait à marquer, il était signalé en position de hors-jeu (50e). Passé l'heure de jeu, l'Algérie commençait à déjouer, cherchait les trop timorés Mahrez et Belaïli. Il fallait même un double arrêt miraculeux du repenti M'Bolhi face à Tawamba et Ongla (68e) pour maintenir les siens en vie. Cela a probablement réveillé ses partenaires, qui reprenaient du poil de la bête sur la fin de rencontre. Onana s'employait à deux reprises, tandis que Mahrez sortait enfin de sa torpeur.

C'était néanmoins insuffisant pour éviter la prolongation. L'Algérie repartait fort avec notamment cette tête de Slimani juste à côté, qui rendait furieux Onana contre sa défense (92e). Un premier avertissement, puis un second avec toujours Slimani à la conclusion et réaliste cette fois sur ce centre de Touba (98e). Le buteur et stade explosaient de joie jusqu'à ce que la VAR ne détecte une petite aide du bras de l'attaquant... Les Fennecs ne baissaient pas les bras mais se heurtaient cette fois à Onana, impeccable devant Slimani (105e), puis surtout sur cette énorme frappe de Bennacer (111e), et sur cette tête à bout portant de Bedrane (115), finalement signalé hors-jeu. On se dirigeait vers la séance des tirs au but avec le portier camerounais en feu seulement Touba parvenait à reprendre victorieusement ce corner (118e). L'Algérie tenait sa qualification mais ne devait pas crier victoire trop tôt. Sur cette dernière touche, Fai remisait vers Toko Ekambi qui avait échappé à la vigilance de tout le monde pour crucifier M'Bolhi (120e+4) et permettre au Cameroun de l'emporter 2-1 et de qualifier.

Le Maroc et la Tunisie au Qatar

Il y a une équipe qui n'a tremblé ce soir, c'est le Maroc. Après le nul obtenu en République Démocratique du Congo, c'est dans un contexte tendu autour du sélectionneur Vahid Halilodzic que les Lions de l'Atlas ont obtenu leur précieux sésame pour une seconde Coupe du monde consécutive. Après le 1-1 de l'aller, ils ont facilement battu les Léopards 4-1 avec notamment un doublé de l'Angevin Ounahi. Le milieu de terrain a d'abord ouvert le score d'un superbe tir enroulé de l'extérieur de la surface (21e), avant de voir Tissoudali remporter son duel face au gardien adverse juste avant la surface (45e+7), puis de conclure lui-même un joli mouvement côté gauche (54e). La fête était même totale avec un dernier but signé Hakimi (70e), faisant presque oublier la superbe réduction de l'écart de Malango Ngita (77e).

Enfin, dans le dernier match de la soirée, ce fut très serré jusqu'au bout. Battu à domicile 0-1 il y a 4 jours, le Mali devait renverser la tendance sur la pelouse du stade Olympique de Radès. Les Aigles prenaient cette confrontation par le bon bout avec un but de Abdoulay Diaby refusé par la VAR (4e). Un espoir sans lendemain car le match est rapidement devenu haché, malgré cette bonne entame des partenaires du capitaine Hamari Traoré. Il y a bien eu cette frappe de Bissouma (52e) mais c'était beaucoup trop insuffisant pour déstabiliser une Tunisie bien déterminée et concentrée à conserver son but d'avance. Malgré les dernières minutes passées dans le camp tunisien, le Mali n'a jamais réussi à tromper la défense (0-0). Les Aigles de Carthage disputeront leur 6e Coupe du monde de leur histoire.

Les résultats des barrages retour de 21h30 :

Algérie 1 - 2 Cameroun (1-0 à l'aller) : Touba (118e) ; Choupo-Moting (22e), Toko Ekambi (120e+4)

Tunisie 0 - 0 Mali (1-0 à l'aller)

Maroc 4 - 1 R Congo (1-1 à l'aller) : Ounahi (21e, 54e), Tissoudali (45e+7), Hakimi (70e) ; Malango Ngita (77e)