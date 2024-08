Naples a trouvé un accord total pour Romelu Lukaku

Après des semaines et des semaines d’incertitudes, Romelu Lukaku (31 ans) va bel et bien s’engager avec le Napoli. Un accord avait déjà été trouvé entre Naples et Chelsea pour le transfert de l’attaquant belge. Le club italien va débourser 30 millions d’euros, plus 30% de bonus à la revente, pour s’attacher ces services, mais des détails restaient à régler avec l’entourage du joueur de Chelsea pour finaliser sa venue.

Selon les informations de Sky Sports, c’est maintenant chose faite. L’accord entre le Napoli et l’entourage du Belge est désormais conclu et l’ancien joueur de l’Inter et de la Roma s’envolera pour l’Italie, où il y signera un contrat jusqu’en 2027 et devrait toucher un salaire 8 millions d’euros par an. Les examens médicaux devraient avoir lieu le mercredi 27 août avant son officialisation.