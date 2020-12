Real Madrid - Mönchengladbach : les compositions probables

Le groupe B de cette Ligue des Champions va enfin livrer son verdict ce soir. Quatre équipes (Mönchengladbach, le Shakhtar, le Real Madrid et l'Inter) pour deux places en 8es de finale de la compétition. Les regards se poseront sur Milan où les hommes d'Antonio Conte reçoivent Donetsk et doivent absolument prendre les trois points pour passer. Mais aussi sur Madrid où le Real et Zinedine Zidane jouent leur survie face au club allemand, qui peut se contenter d'un nul.

Selon le journal AS, le Real pourrait se présenter en 4-3-3 avec bien sûr Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Le retour de Sergio Ramos en défense centrale est aussi très attendu. Vinicius Junior pourrait aussi être aligné en tant qu'ailier gauche. Pour ce qui est des Allemands, Marco Rose devrait se tourner vers un 4-2-3-1 avec bien sûr les Français Marcus Thuram et Alassane Pléa sur le front de l'attaque. Enjeux, stars et Champions League : des soirées football comme on les aime !