Massimiliano Allegri va quitter la Juventus, le sélectionneur de l’Angleterre victime d’une énorme arnaque à 30 M€

En Italie, l’avenir d’un coach fait débat ! Et oui, l’avenir de Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus n’est pas assuré, c’est ce que placarde Il Corriere dello Sport sur sa Une ce matin. «La possibilité que Massimiliano Allegri quitte la Juventus à la fin de la saison existe, ce serait : la dernière saison d’Allegri. Max quittera la Juve à la fin de la saison», explique le quotidien transalpin. L’Italien est sous contrat jusqu’en 2025 et pour le moment il n’a reçu aucune proposition pour prolonger son contrat ce qui le pousserait à quitter la Vieille Dame en fin de saison de son propre chef. Si cela se confirme, la direction turinoise pense à Antonio Conte pour le remplacer. Qui lui aussi a déjà dirigé le club… Mais en attendant, pour atteindre les objectifs, la Juve est prête à mettre la main au porte-monnaie cet hiver pour recruter. Selon Tuttosport, «Max, tu as gagné le renfort, le nul contre l’Inter consolide les ambitions de Scudetto». Il a donc le choix pour recruter un joueur. Ça devrait se jouer entre Rodrigo de Paul, Fabian Ruiz ou encore Domenico Berardi.

Mauvais placement pour Gareth Southgate

En Angleterre, le Daily Mail lâche une véritable bombe sur le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate ! En effet, le quotidien indique sur sa Une : «l’agent de Southgate et les millions manquants. L’argent du sélectionneur de l’équipe d’Angleterre a été utilisé sans son consentement pour financer une opération immobilière désastreuse de 25 M£», soit près de 30 M€ ! En fait, Terry Byrne, l’agent en question a incité à l’achat de nouveaux bureaux géants dans le centre de Londres l’année dernière sauf que les entreprises de Byrne sont confrontées à la menace d’une liquidation en raison de dettes importantes envers leurs clients. «Southgate et d’autres anciens joueurs ont passé des mois à essayer de récupérer leur argent après que l’entreprise de Bryne ait tardé à effectuer les paiements dus dans le cadre d’accords de sponsoring et de travaux commerciaux. L’agent sportif très expérimenté, qui dirigeait auparavant David Beckham, a admis avoir investi de l’argent sans leur consentement et cherche à les rembourser.» Dans une déclaration au Daily Mail, Bryne a admis : «nous travaillons avec les personnes concernant les remboursements. Le plus important pour moi dans tout cela, c’est qu’ils soient intégralement remboursés.» Des sources proches de Byrne insistent sur le fait qu’il était coupable d’une erreur de jugement plutôt que d’une tromperie délibérée… Mais c’est un sacré manque à gagner pour le sélectionneur qui sera certainement remboursé dans les prochains mois…

Les chiffres en faveur d’Ancelotti

Au Real Madrid, il est question de l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc des Merengues ! Comme l’annonce Marca sur sa Une : «Ancelotti fait les comptes pour renouveler. L’entraîneur réalise son meilleur début de saison avec le Real Madrid.» C’est simple Ancelotti tient bon malgré les coups durs et la vague de blessure qui touche le club merengue. Les résultats sont au rendez-vous et pour le moment, les objectifs sont remplis pour l’entraîneur italien. Marca indique qu’avec «15 victoires, deux nuls et une défaite, son deuxième mandat à la tête du Real s’avère plus triomphal que le premier» ! Alors qu’il pourrait se voir proposer une prolongation de contrat dans les prochains mois, les chiffres jouent en faveur d’Ancelotti !