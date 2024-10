L’OL annonce l’arrivée de deux nouvelles recrues

Si le mercato a fermé ses portes il y a de cela un mois et demi, cela n’empêche pas l’Olympique Lyonnais de continuer à recruter. Dans le cadre de son partenariat historique avec le Dakar Sacré Coeur, le club rhodanien a fait signer Pierre-Antoine Diatta Dorival et Fallou Fall comme l’a indiqué un communiqué publié sur le site officiel de l’OL. Élu révélation du championnat national la saison passée, le milieu offensif Fallou Fall (18 ans) compte 5 sélections avec les U17 du Sénégal, peut-on lire dans le communiqué. Quant à Dorival, il est à Lyon depuis quelques semaines et a déjà joué avec les U19 de l’OL et fait ses premières apparitions en National 3.

La suite après cette publicité

Les deux joueurs, qui ont remporté la Coupe d’Afrique U17 avec le Sénégal en 2023, se sont engagés pour 4 saisons avec les septuples champions de France, soit jusqu’au 30 juin 2028. Souhaitons pour eux que ces deux jeunes talents sénégalais connaissent une meilleure trajectoire qu’Abdoulaye Ndiaye (Brest), Pathé Mboup (Pau) et Moussa Kanté (FC Ararat Erevan) qui étaient arrivés à l’OL ces dernières saisons, mais qui n’avaient jamais pu s’exprimer entre Rhône et Saône.