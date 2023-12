Le PSG en passe d’être climatisé pour une piste à 60 M€ !

Un mercato hivernal à l’accent brésilien. Voilà ce qui attend les supporters parisiens dans les prochains jours. Dans cette optique et comme nous vous le révélions dernièrement, les champions de France en titre devraient rapidement officialiser les arrivées de Lucas Beraldo (São Paulo, 20 ans) et Gabriel Moscardo (Corinthians, 18 ans). Le défenseur et le milieu de terrain devraient d’ailleurs passer leur visite médicale dans les prochaines heures avant de s’engager sous les couleurs du club de la capitale. Alors que le PSG prépare un nouveau coup surprise avec la probable arrivée d’un latéral polyvalent, une autre cible de Luis Campos s’éloigne, cependant, de la capitale française.

Ainsi, Mundo Deportivo affirme, ce vendredi, qu’André Cury, l’agent de Vitor Roque mais également d’un certain Estevao Willian, le pépite brésilienne de 16 ans plus communément appelée Messinho, veut rencontrer Joan Laporta la semaine prochaine pour discuter d’un possible accord avec le club barcelonais. Une démarche annoncée avec le président des Culers qui ressemble donc à un terrible camouflet pour les autres prétendants dans ce dossier, à savoir Manchester City, Arsenal, Manchester United, Chelsea et donc le PSG. Et pour cause.

L’agent de Messinho veut refaire un coup à la Roque !

Aujourd’hui sous les couleurs de Palmeiras, et ce jusqu’en juin 2026, l’ailier droit d’1m76 semble déterminé à l’idée de rejoindre les Blaugranas. S’il ne pourra porter le maillot catalan qu’à partir de 2025, l’année de ses 18 ans, le natif de Franca rêve du Barça et serait désormais prêt à tout pour faciliter son arrivée en Catalogne. Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que son agent travaille actuellement sur son avenir afin de proposer une formule avantageuse au Barça pour qu’il puisse s’aligner sur les 60 millions de sa clause. Comme pour l’opération Vitor Roque au FCB - 30 millions d’euros payés dès le départ et 31 millions d’euros de variables à verser plus tard - André Cury, conscient des difficultés financières du club catalan, souhaiterait ainsi forcer Palmeiras à accepter des conditions de paiement pour finaliser le dossier Messinho.

Compte tenu du fait que la pépite auriverde ne pourra pas arriver au Barça avant juillet 2025, cette manœuvre permettrait au Barça de payer, dans un premier temps, un montant dérisoire et ainsi se laisser du temps pour assumer la totalité du transfert par la suite. Un sacré coup de pouce pour les Blaugranas, qui plus est à l’heure où la Super League pourrait voir le jour dans les mois à venir et ainsi donner définitivement de l’air aux finances catalanes. En attendant, le PSG et les autres candidats n’ont plus qu’à espérer une chose : un couac lors de la rencontre à venir entre Joan Laporta et André Cury…