Le PSG se lance dans une bataille à 60 M€ !

Le mercato d’hiver va ouvrir ses portes au 1er janvier. Mais les clubs sont déjà au travail depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour trouver des renforts intéressants. Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Campos, qui a été remercié par le Celta de Vigo, s’est surtout concentré sur le marché brésilien. En effet, Gabriel Moscardo, milieu de terrain défensif de 18 ans du Corinthians, est en approche. Un accord a quasiment été trouvé entre les champions de France et le club auriverde autour d’un transfert de 22 millions d’euros (+ 3 millions d’euros de bonus).

Comme lui, Lucas Beraldo, défenseur de 20 ans de São Paulo, est aussi en route pour Paris. Deux jolis coups de la part des pensionnaires du Parc des Princes, d’autant que la concurrence était féroce sur ces deux dossiers. Bien lancés, les Franciliens continuent d’explorer le marché brésilien avec attention. Depuis plusieurs mois d’ailleurs, ils suivent de près un certain Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, dit "Messinho". On a même évoqué des offres de 30, 35, 40 et 50 millions pour le crack auriverde. Mais Palmeiras n’a pas cédé.

Le PSG a ses chances pour le crack brésilien

Il faut dire que le jeune homme de 16 ans (il a joué son premier match pro le 6 décembre, ndlr) a plusieurs prétendants à ses trousses, dont le FC Barcelone. C’est d’ailleurs le club blaugrana qui a les faveurs du joueur et de son entourage. D’autant qu’il a le même agent que Vitor Roque, qui a signé au FCB. On se disait donc que le Barça avait une autoroute pour signer Messinho. Mais Mundo Deportivo explique que les pensionnaires du Camp Nou risquent de rater le coche par rapport à leurs problèmes financiers mais aussi car ils ne font aucun geste envers le joueur. Le footballeur pourrait donc opter pour un autre prétendant, capable d’assurer aussi bien sportivement qu’économiquement.

MD, qui assure que le Brésilien s’éloigne du Barça, qui ne fait aucun geste pour montrer au joueur, qui commence à penser à son avenir et à d’autres clubs. Palmeiras le pousse d’ailleurs à écouter Chelsea, Manchester United, Manchester City et le PSG, qui sont tous prêts à payer sa clause de 60 millions d’euros. Le père du joueur a d’ailleurs visité les installations de tous ces clubs en octobre dernier. Il a aussi discuté avec les écuries, dont Paris. Face à l’indécision des Culés, le clan Messinho regarde donc ailleurs, alors que le talent n’arrivera en Europe qu’en 2025 à sa majorité. Tout cela fait les affaires du PSG qui a déjà montré à plusieurs reprises son attachement à ce jeune joueur.