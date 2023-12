Le PSG prépare un coup surprise

Luis Campos a appris ses leçons. L’année dernière, le Portugais avait été vivement critiqué pour sa gestion des deux mercatos du Paris Saint-Germain. En effet, Christophe Galtier et le club de la capitale n’avaient pas apprécié que le conseiller football ne boucle pas l’arrivée d’un défenseur central en été comme en hiver. Malgré des négociations avancées avec l’Inter, Milan Skriniar, qui était la priorité, n’était pas venu. Il a finalement rejoint la capitale française une fois son contrat à Milan terminé. Débarrassé de ses obligations au Celta de Vigo, Campos a pu se concentrer uniquement sur le recrutement parisien.

Et cette fois-ci, il a anticipé. Le mercato d’hiver 2024 n’a pas encore ouvert officiellement ses portes mais Paris a déjà bouclé deux dossiers importants. En effet, Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) et Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) vont signer au PSG. La presse brésilienne annonce d’ailleurs qu’ils vont prendre l’avion aujourd’hui ou demain afin de rejoindre la capitale française et passer la traditionnelle visite médicale avant la signature de leur contrat. Des renforts qui feront donc du bien à Luis Enrique, que ce soit au milieu ou en défense. Mais ce n’est peut-être pas terminé.

Un latéral polyvalent risque d’arriver

Lundi, Le Parisien a expliqué qu’à moins d’une belle opportunité, le PSG ne recrutera pas plus en janvier. Mais la donne a changé. Ce jeudi, le média français révèle que la direction parisienne envisage sérieusement de mettre la main sur un latéral gauche. En effet, l’absence longue durée de Nuno Mendes, qui travaille d’arrache-pied pour revenir, pose problème. Les champions de France ne veulent prendre aucun risque avec lui. Alors que son retour est estimé à début mars, le PSG pense à recruter un joueur à son poste selon Le Parisien.

Le staff comme la direction ne veulent pas épuiser Lucas Hernandez, qui enchaîne les rencontres et qui sera précieux lors des moments clefs de la saison. Nordi Mukiele et Carlos Soler l’ont remplacé à de rares occasions. Layvin Kurzawa, lui, est invité à s’en aller définitivement cet hiver. Avec la CAN qui arrive et les rendez-vous capitaux du PSG, les têtes pensantes franciliennes songent à recruter un latéral gauche, polyvalent et capable de dépanner également à droite. Aucun nom n’a fuité pour le moment, mais on imagine que Luis Campos a déjà sa petite idée sur le sujet.