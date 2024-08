PSG : Xavi Simons attendu à Leipzig dans les prochains jours

Xavi Simons va faire son retour au RB Leipzig. L’international néerlandais (20 sélections, 2 buts) a pris sa décision et devrait faire son retour dans la Saxe en début de semaine prochaine, d’après les informations du journal Le Parisien, et ce malgré un intérêt appuyé du Bayern Munich. Le milieu offensif de 21 ans devrait donc être à nouveau prêté du côté de Leipzig et rester un joueur du Paris Saint-Germain, du moins contractuellement car Simons a affirmé sa volonté de ne pas revenir dans la capitale française.

Le joueur formé à la Masia était notamment courtisé par le Bayern Munich et Manchester United, qui étaient prêt à faire sauter la banque pour s’attacher ses services. Malgré ces intérêts, Simons devrait finalement faire un retour en terrain conquis dans le club où il a inscrit 8 buts et 13 passes décisives en 32 matchs de Bundesliga, cette saison. Le dossier Xavi Simons devrait cependant à nouveau agiter le marché l’été prochain, car son prêt à Leipzig sera encore une fois sans option d’achat.