Chelsea songe à proposer un échange dingue à Manchester United

Pedro Neto (Wolverhampton), João Félix (Chelsea), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester), Filip Jørgensen (Villarreal), Omari Kellyman (Aston Villa), Aaron Anselmino (Boca Juniors), Renato Veiga (FC Bâle), Caleb Wiley (Atlanta), Marc Guiu (FC Barcelone) ou encire Tosin Adarabioyo (Fulham). Cet été encore, Chelsea a recruté dans tous les sens et n’a pas hésité à sortir le chéquier, déboursant un peu moins de 300 millions d’euros pour attirer tout ce beau monde à Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

Il faut dire que les Blues, après plusieurs saisons décevantes, lancent un nouveau cycle avec Enzo Maresca sur le banc. Et comme c’est habituel lorsqu’un nouveau coach arrive, il y a une petite révolution à la clé. Sauf que, dans le cas de Chelsea, qui a démarré sa saison avec une victoire et une défaite en Premier League, l’effectif de l’équipe première compte une quarantaine de joueurs. Ingérable donc, comme l’a déjà fait savoir le coach italien, qui souhaite travailler avec un effectif plus réduit. D’autant plus que les Blues veulent encore recruter, avec le nom de Victor Osimhen (Naples) qui revient de façon incessante.

À lire

Chelsea : Noni Madueke s’excuse après ses insultes sur Wolverhampton

Un deal qui intéresse tout le monde

Certains joueurs sont donc poussés vers la porte, à l’image de Raheem Sterling, écarté et mis dans un loft. Et comme l’indique le média The Telegraph, plutôt sérieux, les Blues pourraient utiliser leur ailier pour faire venir un des joueurs convoités par la direction. Un échange pourrait ainsi être proposé à Manchester United pour Jadon Sancho. Sterling prendrait la direction d’Old Trafford, alors que Jadon Sancho débarquerait à Londres.

La suite après cette publicité

Le média précise tout de même qu’actuellement, l’option Juventus semble la plus réaliste pour Sancho, alors que les Turinois et les Mancuniens seraient proches de s’entendre autour d’un prêt avec option d’achat. Le journal britannique rajoute que dans le cas où les Red Devils ne soient pas intéressés par Sterling, Ben Chilwell pourrait aussi être proposé dans un échange. Affaire à suivre…