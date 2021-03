OL : Marcelo sait comment défendre sur Mbappé et Neymar

Arrivée à l’été 2017 à Lyon, Marcelo entame déjà sa quatrième saison dans la peau d’un titulaire. Le solide défenseur brésilien est l’un des leaders de la défense lyonnaise et compte bien le prouver encore une fois lors du choc de la prochaine journée de Ligue 1 face au PSG.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, le défenseur de 33 ans a expliqué comme s’y prendre pour stopper Mbappé et Neymar, ses prochains adversaires. « Comme Mbappé va vite, je sais surtout que je dois anticiper avant qu’il prenne la balle car ce sera plus facile ensuite. Sinon tu es mal… Mbappé va plus vite que tous les défenseurs du monde. (…) Neymar c’est un joueur qui a beaucoup de qualités avec le ballon, mais c’est différent : tu as besoin d’être proche de lui, car il n’aime pas trop ça », a-t-il expliqué.