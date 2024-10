Liga : Getafe et Osasuna se neutralisent

Suite de la 9ème journée de Liga, Getafe accueillait dans la banlieue de Madrid le club d’Osasuna, sur la pelouse de l’Estadio Coliseum. Un match plutôt équilibré qui s’est finalement logiquement soldé par un match nul entre les deux équipes (1-1). Même si les locaux ont légèrement été plus dangereux dans la rencontre avec notamment cette ouverture du score de Bertuğ Yildirim (21e), ils ont manqué de réalisme et d’efficacité pour se mettre à l’abri et les visiteurs ont su profiter pour égaliser dans le sillage de Ante Budimir (60e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Osasuna 15 9 -1 4 3 2 13 14 15 Getafe 8 9 -1 1 5 3 6 7

Au classement, Osasuna grimpe provisoirement à la 5ème place, tandis que Getafe s’éloigne légèrement de la zone rouge cette 15ème position. Le weekend prochain, les Azulones affronteront Villarreal, alors que les Gorritxoak joueront à domicile face au Real Betis, lors de la 10ème journée du championnat espagnol.