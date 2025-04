Liga : le Real Madrid vient à bout de Getafe grâce à Arda Güler

Avec 7 points de retard sur son rival barcelonais avant le coup d’envoi, le Real Madrid n’avait pas d’autre choix que de gagner sur la pelouse de Getafe pour espérer jouer le titre de champion jusqu’au bout. Et pour cela, il alignait une équipe bis, en l’absence de Kylian Mbappé et en prévision de la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone samedi prochain. Endrick, Arda Güler et Brahim Diaz accompagnaient ainsi Vinicius Junior en attaque. Endrick pouvait vite goûter à la dureté de la défense de Getafe, la troisième meilleure du championnat, avec un duel de chiffonniers livré avec Duarte. Les deux hommes se rendaient coup pour coup, mais c’est le football qui en pâtissait.

La suite après cette publicité

Rien à se mettre sous la dent côté madrilène jusqu’à la 18e minute, une bonne percée de Lucas Vazquez, un bon centre de Vinicius et un tir de Fran Garcia repoussé par David Soria. Un premier avertissement vite suivi de la sanction. Après une nouvelle accélération au cœur de la surface, le ballon revenait vers Arda Güler qui surprenait son monde en décochant une frappe du pied droit sur laquelle Soria n’était pas irréprochable (0-1, 21e). La Casa Blanca avait pris l’avantage au tableau d’affichage et dans le jeu. Güler, libéré par son but, menait le tout avec à-propos, tandis qu’Endrick se distinguait enfin avec un joli une-deux avec Vinicius avant de tomber sur un Soria décisif (32e).

Le Real a à peine tremblé

Brahim Diaz s’essayait à son tour, d’une frappe sèche (37e) mais le Marocain était le moins visible du secteur offensif. Sérieux à défaut d’être emballant, ce Real semblait bien parti pour éviter le piège tendu par Getafe et sa rugueuse défense. Au retour des vestiaires, il fallait pourtant se méfier d’une légère révolte. Le club entraîné par José Bordalas ne s’était pas subitement transformé en adepte d’un jeu offensif léché mais il amenait plus de présence offensive. Alors Ancelotti réagissait en lançant Bellingham à la place d’Endrick, volontaire mais peu trouvé.

La suite après cette publicité

Vinicius jouait la carte individuelle en contre (67e) mais ne trouvait pas le cadre, tout comme Arambarri, quasiment seul au point de penalty (73e). Le Real passait tout proche du coup de bambou mais cela n’empêchait pas Carlo Ancelotti de faire souffler Vinicius, en vue du Clasico de samedi, remplacé par Rodrygo, puis le meilleur offensif madrilène de la soirée Arda Güler, remplacé par Ceballos. La menace d’une égalisation restait présente, mais plutôt diffuse, et la crainte venait surtout d’un Camavinga touché après un contact. Le Français était obligé de quitter ses partenaires avant la fin de la rencontre. Dans la foulée, c’est Courtois qui prenait un coup après un cafouillage dans sa surface, ce qui ne l’empêchait pas de réaliser une dernière parade dans le temps additionnel. Le principal était fait, le Real Madrid sortait de son court déplacement avec une toute aussi courte victoire (1-0), qui lui permet ainsi de revenir à 4 points du FC Barcelone au classement de la Liga.