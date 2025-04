Getafe - Real Madrid : les compositions sont tombées

Le Real Madrid veut rester au contact du Barça. Une semaine après leur élimination en quart de finale de Ligue des Champions, les Madrilènes n’ont plus le droit à l’erreur en championnat pour continuer de croire au titre. Cela passe par un déplacement sur la pelouse de Getafe ce mercredi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30) pour revenir à trois longueurs du leader catalan.

La suite après cette publicité

Sans Mbappé, blessé, le Real Madrid se présente avec un onze remanié et notamment Diaz, Endrick et Vinicius sur le front offensif, Rodrygo restant sur le banc tout comme Bellingham. Güler prend place au sein de l’entrejeu avec Tchouaméni et Valverde. Asencio et Alaba forment la charnière centrale, entourés par Vazquez et Garcia pour protéger Courtois. De son côté, Getafe se présente en 5-4-1 avec notamment Mayoral en pointe et l’ancien Parisien Bernat en position de milieu gauche.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Asencio, Alaba, Garcia - Tchouameni, Valverde, Güler - Diaz, Vinicius, Endrick.

La suite après cette publicité

Getafe : Soria - Djéné, Gonzalez, Duarte, Alderete, Sanchez - Terrats, Milla, Arambarri, Bernat - Mayoral.