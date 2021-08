De nouveaux éléments dévoilés pour la venue de Messi au PSG

La suite après cette publicité

Le transfert de Lionel Messi au PSG se rapproche toujours un peu plus dirait-on. Alors que Canal Plus indiquait ce matin que la Pulga était attendue dans la journée à Paris avant d'y être présenté, la Cadena Ser va même un peu plus loin.

Le média espagnol affirme qu'une conférence de presse est déjà prévue ce mardi pour la venue de la star argentine en France. Messi et sa famille devraient loger au Royal Montceau pour les prochains jours, le temps pour eux de trouver un logement.