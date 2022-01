Frosinone : Gabriel Charpentier attise la convoitise

Gabriel Charpentier. Son nom ne vous dit sans doute rien mais cet attaquant français de 22 ans, passé par la Lettonie et Ascoli notamment, casse la baraque en deuxième division italienne du côté de Frosinone. Élu meilleur attaquant de série B BKT de la première partie de saison et troisième meilleur buteur de Serie B, Gabriel Charpentier enfile les buts comme les perles (8 buts lors de ses 8 derniers matches). Et ses performances ne laissent pas insensibles les observateurs venus de France, mais aussi de Belgique et des Pays-Bas.

Selon nos informations, Anderlecht, le LOSC, le Vitesse Arnhem et Nantes sont intéressés. Le Genoa à qui appartient le joueur n'est pas fermé à son départ, tout le contraire de Frosinone qui ne veut pas laisser filer son buteur à la mi-saison. D'autant que le natif de Pointe-Noir risque de voir sa cote s'envoler s'il continue à scorer de la sorte en Serie B. C'est la raison pour laquelle Anderlecht est actuellement le plus chaud et semble capable de mettre les 2 M€ sur la table pour le joueur...