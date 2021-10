Serie A : la Juventus s'impose sur le fil contre le Torino dans le derby

La septième journée de Serie A offrait un derby de Turin entre le Torino et la Juventus. Un match de milieu de tableau puisque les deux équipes pointaient à la 9e et à la 10e place avant ce match. Voulant poursuivre sa bonne dynamique, la Juventus qui avait enchaîné deux victoires de rang débutait bien la rencontre. Weston McKennie manquait alors d'accrochait le cadre (5e). La réponse des Granata ne se faisait pas attendre longtemps et Sasa Lukic frappait à son tour (22e). Rolando Mandragora se procurait aussi une bonne occasion avant la pause sans succès (38e).

Au retour des vestiaires, la Juventus se déployait et Alex Sandro (53e) puis Juan Cuadrado (56e) amenaient le danger. Néanmoins, ce match était assez tendu et les deux équipes ne parvenaient pas à se départager. Finalement, Manuel Locatelli délivrait tout un peuple en fin de match grâce à un joli travail de Federico Chiesa (1-0, 86e). La Vecchia Signora aurait pu même prendre le large mais Dejan Kulusevski a frappé sur le poteau droit. Finalement, la Juventus s'impose 1-0 et remonte à la 8e place.

Le classement de la Serie A