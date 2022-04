Arkadiusz Milik veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière, Arkadiusz Milik (28 ans) est au coeur de pas mal d’interrogations concernant son avenir. Pour rappel, beaucoup de rumeurs annoncent que l’attaquant polonais ne voudra pas rempiler une année de plus sous les ordres de Jorge Sampaoli. Un bruit de couloir que l’entourage du joueur avait démenti. Qui dit vrai ? Interrogé par Onze Mondial, l’ancien buteur du Napoli n’a pas évoqué directement son avenir, mais il a fait passer un message qui en dit long sur ses envies : il veut jouer la Ligue des Champions sous le maillot phocéen.

« J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM », a-t-il indiqué.