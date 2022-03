Mercato OM : le clan Milik monte au créneau

La suite après cette publicité

C’est tendu en ce moment à l’Olympique de Marseille. Outre de mauvaises prestations sportives qui ont fait perdre aux Phocéens la deuxième place du classement de Ligue 1, le club olympien doit gérer le cas Arkadiusz Milik. Pas vraiment sur la même longueur d’onde que son entraîneur Jorge Sampaoli, l’international polonais (61 sélections, 16 buts) est récemment sorti du silence pour se plaindre de son temps de jeu.

Un dossier chaud qui s’ajoute à la longue liste de critiques faites au technicien argentin concernant sa gestion de l’effectif. Hier, un cap semblait d’ailleurs avoir été franchi entre Milik et son coach puisqu’une information indiquait que l’ancien buteur du Napoli refuserait d’évoluer sous les ordres de Sampaoli une saison de plus.

Milik respecte les décisions de Sampaoli

Une information qui n’a visiblement pas laissé le clan Milik de marbre. Quelques heures seulement après avoir publié son information, RMC Sport a reçu un appel de l’entourage du Polonais. « À aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions », a expliqué l’un de ses représentants au média, avant de conclure.

« Hier (dimanche), il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League. » Voilà qui est dit.