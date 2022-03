OM : Arek Milik encore frustré par son manque de temps de jeu

Le cas Arkadiusz Milik (28 ans) va continuer de faire couler beaucoup d'encre. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans la course à la Ligue des champions en s'inclinant contre l'AS Monaco (0-1, 27ème journée de Ligue 1) au Vélodrome. Les Marseillais ne sont désormais plus dauphins du PSG, au profit de l'OGC Nice. Titularisé contre le club du Rocher, l'international polonais a déçu sur le front de l'attaque marseillaise. Après le coup de sifflet final de ce choc sur la Canebière, l'ancien buteur de Naples s'est fendu d'une plainte à peine masquée de son manque de temps de jeu ces dernières semaines.

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n'était pas dans notre meilleure forme. Marseille, ce n'est pas moi. Ce n'est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs, je n'ai pas joué, mais pour moi, c'est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m'a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas... C'est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d'être le plus performant possible », a ainsi déclaré Arek Milik au micro de Prime Video. Un message qui arrivera forcément jusqu'aux oreilles de Jorge Sampaoli.