FC Barcelone : Lionel Messi va sécher la reprise

C'est plus que la crise au FC Barcelone. On pensait que les Blaugranas avaient touché le fond après leur défaite contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), mais il n'en est rien. Au-delà du fait que les Barcelonais veulent se séparer de Luis Suarez, on apprend ce mardi soir une véritable bombe en provenance d'Argentin et qui concerne le génie argentin Lionel Messi.

La suite après cette publicité

En effet, La Pulga aurait envoyé un fax à ses dirigeants pour expliquer qu'il souhaite quitter le club et rompre son contrat de manière unilatérale comme cela est prévu grâce à une clause. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon les médias argentins, l'ailier du Barça ne compte pas assister aux entraînements ni aux tests ce week-end et que sa décision est définitive.