Mattia De Sciglio explique pourquoi il a rejoint l'OL

Prêté par la Juventus en toute fin de mercato à Lyon, Mattia De Sciglio n’a pour le moment pas eu de réelles occasions de s’affirmer sur le terrain et d’ainsi postuler à une place de titulaire cette saison. Malgré cela, le latéral droit polyvalent ne semble pas se faire de soucis et s’est dit, au cours d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, très heureux d’être à Lyon, affirmant que la présence de Rudi Garcia avait grandement compté dans son choix de rejoindre l'OL.

«Je sentais qu'ils me voulaient vraiment et je voulais vivre une expérience à l'étranger. Garcia me connaît, il sait que je peux aussi jouer à gauche. Lyon est un club important, avec de jeunes joueurs très forts, comme Cherki, Aouar, Caqueret. Nous voulons revenir en Ligue des Champions »a ainsi conclu celui qui aura jusqu’à la fin de la saison pour s’imposer dans le onze du coach rhodanien.