Troyes-OM : la réaction à chaud de Jordan Veretout

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de deux buts à zéro sur le terrain de Troyes. Chancel Mbemba a ouvert le score en début de première période et Jordan Veretout a achevé l’ESTAC au retour des vestiaires. Le milieu de terrain a expliqué ce qu’il ressentait à l’issue de cette prestation.

« Je pense qu’on a mené une partie du match. On doit tuer ce match à 3-0, on a les occasions. Sur les quinze dernière minutes on arrête de jouer, on se fait peur, il va falloir rectifier ça. Oui, le coach nous demande d’apporter le surnombre dans la surface à tour de rôle. Mattéo, Valentin ou moi, on l’a apporté. Aujourd’hui j’ai marqué, demain ce sera un autre, mais il faut continuer dans cette dynamique là », a confessé l’international français au micro de Prime

