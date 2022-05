FC Barcelone : ça continue de bouger en coulisses pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Malgré sa volonté de rester à Barcelone, Frenkie de Jong (24 ans) sent bien que son club ne le considère plus vraiment comme un élément intransférable. Recruté pour 85 M€, le milieu hollandais avait réalisé de bons débuts. Mais depuis plusieurs mois il semble stagner. De quoi donner du poids aux rumeurs selon lesquelles le Barça ne dirait pas non à une belle offre.

Interrogé sur l’avenir de son joueur, Xavi a d’ailleurs expliqué qu’il attendait plus du Batave. « Je l'ai dit à plusieurs reprises. Frenkie fait la différence et il doit faire la différence à chaque match. Nous avons eu une discussion très positive en tête-à-tête sur le plan individuel. (…) Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses conditions au niveau mondial. Il doit le prouver. Il est très important pour le présent et l'avenir », déclarait son coach le 30 avril dernier.

Un rêve impossible ?

Annoncé dans le viseur de Manchester United, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, de Jong a également séduit un autre grand d’Europe selon Sport : la Juventus. Désireuse de retrouver son statut de numéro 1 en Italie, la Vieille Dame a fait du Blaugrana une priorité. Seulement, après avoir dépensé plus de 70 M€ l’hiver dernier pour recruter Dusan Vlahovic, les Bianconeri n’ont plus les liquidités pour payer les 70 M€ minimum réclamés par le Barça.

Résultat : la Juve tente de trouver la formule pour convaincre les Culés de lâcher leur protégé. Un échange de joueurs à la Pjanic-Arthur a été pensé, mais cette solution ne convient pas aux Catalans. Comment va-t-elle s’en sortir ? La mission semble impossible, d’autant que deux autres facteurs réduisent ses chances de succès : les 40 M€ à payer à la Fiorentina pour le transfert de Federico Chiesa et le salaire de Frenkie de Jong (7 M€ annuels).