Le PSG retente sa chance avec Frenkie de Jong !

D’habitude si calme, si discret et pas vraiment habitué à montrer publiquement ses sautes d’humeur, Frenkie de Jong (24 ans) s’est bien fait remarquer en affichant son mécontentement lorsqu’il a été remplacé à l’heure de jeu lors du match entre Barcelone et le Rayo Vallecano (0-1). Très rapidement, le staff culé est monté au créneau pour minimiser l’incident. Mais de l’autre côté des Pyrénées, ce nouvel épisode alimente les rumeurs sur l’avenir du Batave. Recruté par le Barça en 2019 contre 86 M€ (bonus compris), De Jong pensait franchir un palier en Catalogne.

Malheureusement pour lui, il est arrivé au moment où le Barça a subi l’une de ses plus graves crises institutionnelles et financières. Ajoutez à cela des observateurs assez critiques à son égard et vous obtenez la naissance des premières rumeurs de départ. Ce à quoi le principal intéressé avait clairement répondu en février dernier. « Je suis très heureux d'être à Barcelone : depuis mon plus jeune âge, je voulais être ici, donc de cette façon, c'est un rêve devenu réalité. Mais, bien sûr, j'aurais aimé gagner plus de trophées que nous lors de mes deux premières années. Je m'attendais à plus dans ce sens, disons-le ainsi. Mais à part ça, je suis très heureux ici et j'espère encore pour de nombreuses années. »

Après l’incident du week-end dernier, Xavi confirmait qu’il tenait à son joueur. « C'est un joueur très important pour moi, pour le club et pour l'équipe. Il devrait marquer une époque au club. Il est à un très bon niveau depuis mon arrivée. Il pourrait être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Si cela ne tenait qu'à moi, il continuerait ici encore de nombreuses années. » Si ça ne tenait qu’à lui… Mais au sein du club, la vente du Hollandais n’est clairement pas écartée. Concrètement, le FC Barcelone a toujours besoin d’argent et si une très belle offre se présente pour Frenkie de Jong, les portes ne seront pas fermées.

Le doute s’installe chez Frenkie de Jong

Et du côté du joueur, le doute s’installe. Alors qu’il a toujours clamé son envie de rester en Catalogne, la Cadena SER affirme que De Jong ne comprend pas qu’il soit souvent l’un des premiers à devoir céder sa place sur le terrain. De plus, il s’étonne de voir autant de rumeurs sur son avenir sortir dans les médias. Les Culés chercheraient-ils à lui faire passer un message ? C’est possible, d’autant que trois grands d’Europe se sont positionnés. Alors que Manchester United vient d'annoncer l'arrivée de Ten Hag pour la saison prochaine, le technicien néerlandais a déjà assuré qu'il souhaitait avoir le dernier mot sur le mercato. En ce sens, Manchester United travaillerait alors pour faire venir l’ancien protégé de Ten Hag.

Mais un autre club est prêt à faire capoter ce deal : le Bayern Munich. Désireux de renforcer son milieu de terrain avec des recrues phares pour faire oublier cette saison 2021-22 en demi-teinte, Julian Nagelsmann aurait demandé à sa cellule de recrutement de faire le forcing pour l'ex-milieu de l'Ajax, selon Sport. Et si Manchester United a des arguments convaincants, le Bayern aussi puisqu'ils pourraient tout simplement inclure Robert Lewandowski, priorité du Barça, dans la transaction. Enfin, une autre formation désireuse d’étoffer un entrejeu très souvent décrié est également sur les rangs : le Paris Saint-Germain. le club de la capitale pensait avoir décroché la signature de De Jong en 2019 contre 75 M€ avant de se faire doubler par le Barça. Les Rouge-et-Bleu se rattraperont-ils trois ans plus tard ? Une chose est sûre pour ces trois courtisans : si une offre proche de 80 millions d'euros arrive, le Barça l'étudiera.