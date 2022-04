Manchester United : Erik ten Hag revient sur son départ de l'Ajax et dévoile ses premières exigences

La suite après cette publicité

La fin d'aventure d'Erik ten Hag à l'Ajax Amsterdam ne se termine pas au mieux. Éliminé prématurément de la Ligue des Champions et battu en finale de la Coupe des Pays-Bas par le PSV (2-1), Erik ten Hag doit encore assurer le titre en Eredivisie pour sauver sa saison. Maintenant parti à Manchester United à partir de l'été prochain, le manager de 52 ans est revenu sur son départ prématuré, à un an du terme de son contrat avec les Lanciers et a notamment évoqué les problèmes liés au vestiaire.

«C'est déjà une année bonus. L'été dernier, il y avait aussi des discussions, mais je voulais que l'Ajax connaisse à nouveau le succès et remporte la Ligue des champions. Parce que lors de ma nomination, j'ai dit que l'Ajax devait rester pour longtemps une grande équipe en Ligue des Champions. Et c'est le cas. Mais, nous ne sommes pas encore prêts, a-t-il expliqué sur Trouw, avant d'avouer que la suspension d'André Onana (dopage), le licenciement de Marc Overmars (comportement déplacé) et les problèmes de comportement de Quincy Promes l'avaient marqué. «Habituellement, je peux pardonner des choses à quelqu'un, mais je n'oublie jamais», a-t-il ajouté.

«Ronaldo ? Je ne changerai pas ma vision du coaching»

Alors qu'il doit encore bien terminer son aventure avec l'Ajax, Erik ten Hag s'est déjà projeté sur ses premiers mois à Manchester United. Il est notamment revenu sur la gestion des cadres et notamment celle de Cristiano Ronaldo. «Je resterai moi-même là-dessus aussi. Je ne changerai pas ma vision du coaching. Le contenu détermine toujours la façon dont vous jouez, mais j'indique les exigences qui vont avec et les normes. Je dirai qui doit faire quelle tâche et qui ne l'a pas rempli, je le ferai, peu importe qui c'est. Je ne fais aucune concession à cet égard».

Enfin, le futur manager de Manchester United a expliqué qu'il avait demandé une seule chose à la direction des Red Devils : avoir le contrôle du mercato, comme il le faisait à l'Ajax. «J'ai fixé des exigences à l'avance sur la façon dont je veux travailler. S'ils ne sont pas accordés, je ne ferai rien. Je suis ultimement responsable et je suis jugé sur les résultats. Je ne veux pas être le seul dirigeant, je suis pour la coopération, mais le contrôle des transferts est une condition pour moi». Manchester United est fixé.