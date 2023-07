Arsenal : l’optimisme d’Arsène Wenger après la signature de Declan Rice

Deuxième de Premier League, Arsenal n’est pas passé loin de rafler le titre de champion d’Angleterre qu’il convoite depuis 2004. Toutefois, le club londonien peut nourrir de grandes ambitions pour l’avenir au regard des performances réalisées la saison passée. Et pour se faire, les Gunners sont disposés à sortir le chéquier pour se doter d’une équipe solide et compétitrice. Dernièrement, le vice-champion d’Angleterre a réalisé la belle opération du mercato d’été en s’offrant Declan Rice, milieu de terrain convoité par l’Angleterre tout entière contre 120M€. Un investissement conséquent, faisant du joueur de 24 ans le transfert le plus cher de l’histoire du club, mais justifié selon Arsène Wenger. Présent sur les routes du Tour de France, l’ancien entraîneur d’Arsenal estime que l’arrivée de l’international anglais, ajoutée à celles de Jurrien Timber et de Kai Havertz, recrutés respectivement pour 40M€ et 70M€, vont permettre à ses anciens protégés de passer un nouveau cap.

« Dans l’ensemble, personnellement, je pense qu’ils (Arsenal) ont fait de bons investissements car ce sont des joueurs qui sont maintenant matures, 23-24 ans, et encore jeunes, donc ils peuvent rester ensemble pendant quelques années. Ils seront sous davantage de pression après la saison passée, mais ils ont beaucoup appris et ils peuvent montrer qu’ils sont capables de gérer cette pression maintenant », a-t-il déclaré au micro d’Eurosport avant de se montrer ambitieux quant aux chances de son ancienne équipe de remporter le championnat d’Angleterre la saison prochaine. « Je crois qu’on va gagner la Premier League. J’ai moins de doutes sur ça que sur le Tour de France».

