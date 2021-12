PSG : Achraf Hakimi juge le niveau de la Ligue 1

Débarqué cet été en provenance de l'Inter Milan pour une somme d'environ 60 millions d’euros, Achraf Hakimi a pu découvrir le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 depuis le début de la saison. Auteur de trois buts et deux passes décisives en quinze matches de Ligue 1 disputés, l'international marocain a plutôt réussi son arrivée en France. Sur le site officiel de son nouveau club, le latéral de 23 ans s'est exprimé avant d'affronter le RC Lens, ce samedi (21h) et a jugé le niveau de la Ligue 1.

«C’est un championnat très difficile, très physique et le niveau est très, très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matches et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Chaque rencontre est compliquée à disputer (...) J’avais déjà vu beaucoup de matches de Ligue 1. Je connaissais aussi beaucoup de joueurs de mon équipe nationale qui y évoluent, et j'ai aussi joué contre des équipes françaises, donc je m’y attendais. Les équipes et le niveau ici sont très relevés», a-t-il indiqué.

