PSG - OL : Bradley Barcola dans la cour des grands !

Belle surprise de l’Olympique Lyonnais depuis le début de l’année 2023, Bradley Barcola a confirmé tout l’étendu de son talent, ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Unique buteur de ce choc, le jeune attaquant de 20 ans était pourtant remplaçant au coup d’envoi de cette rencontre. Entré en jeu peu après la fin du premier quart d’heure, après la blessure d’Amin Sarr (22e), le natif de Villeurbanne n’a pas tardé à se mettre en évidence. Une prestation pleine de promesses, à l’image de ses récentes sorties avec le club rhodanien.

La suite après cette publicité

Une année 2023 tonitruante !

Désormais fort de 6 buts et 4 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, celui qui est doté du fameux "ADN OL" a bluffé son monde. Disponible pour ses partenaires dès son apparition pour la pelouse, le pur produit du centre de formation de l’OL a également brillé par son implication défensive. Peu avare d’efforts, il multipliait, par ailleurs, les prises de profondeur, mettant à mal l’arrière-garde parisienne. Un rendement remarqué et logiquement récompensé peu avant l’heure de jeu. Esseulé en plein cœur de la surface des Rouge et Bleu, le numéro 26 des Rhodaniens, servi par l’excellent Sael Kumbedi, croisait sa frappe et trompait Gianluigi Donnarumma (1-0, 56e).

À lire

PSG - OL : la réaction à chaud de Bradley Barcola l’unique buteur de la soirée

Juste techniquement, précis dans ses transmissions et inspiré dans son placement, la pépite lyonnaise fournissait, enfin, les courses nécessaires pour aider les siens à conserver ce court mais précieux avantage. Présent au micro de Prime Video après la rencontre, Barcola ne cachait d’ailleurs pas sa fierté après ce succès de prestige. «C’était compliqué, on a fourni beaucoup d’efforts et au final je pense que c’est une victoire méritée. On est tous contents, on avait les supporters avec nous juste avant la demi-finale franchement très content de l’équipe. C’est vrai que j’étais plutôt déçu de pas commencer mais après quand je suis rentré je me suis dit que j’allais apporter le maximum que je pouvais et avec ce but encore plus content».

La suite après cette publicité

Bradley Barcola fait l’unanimité au sein du vestiaire !

Relancé sur le rendez-vous primordial qui attend l’OL face au FC Nantes en milieu de semaine prochaine, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 n’a, par ailleurs, pas manqué de rappeler que cette victoire probante plaçait les siens dans une situation idéale avant de croiser le fer avec les Canaris. «Beaucoup de confiance pour mercredi, je pense que ça va être un très bon match, c’est une très belle opportunité. On va essayer d’être là à fond avec les supporters». Questionné au sujet de son jeune crack en conférence de presse, Laurent Blanc s’est lui aussi montré dithyrambique. «Il est intéressant ce garçon. Il va vite, ne se pose pas de questions, marque des buts, lui qui n’est pas forcément un grand buteur. Qu’il ne s’arrête pas là». Des propos élogieux confirmés, quelques instants, plus tard par Anthony Lopes en zone mixte.

«Bradley il bosse énormément, ce qu’il peut faire en match, personnellement je ne suis pas surpris car il peut le faire aussi à l’entraînement. C’est un bon gamin. Tout ce qui lui arrive aujourd’hui, même si il est très jeune, c’est la juste récompense de ce qu’il montre et est capable de faire la semaine. Voilà, maintenant à lui de continuer, de ne pas prendre trop trop de confiance et de rester focus sur ses performances». Héros du soir, Bradley Barcola a marqué des points auprès de son coach et semble plus que jamais faire l’unanimité au sein du vestiaire lyonnais. Une nouvelle prestation de choix avant, qui sait, d’endosser une nouvelle fois le costume de sauveur face aux hommes d’Antoine Kombouaré, sous le feu des critiques après avoir écarté Jaouen Hadjam.