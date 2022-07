Crystal Palace s'offre Sam Johnstone

Patrick Vieira tient son nouveau gardien. Crystal Palace vient d'annoncer, ce vendredi, le recrutement de Sam Johnstone (29 ans), libre de tout contrat après son passage à West Bromwich Albion. Le portier international anglais (3 capes) avait rejoint les Baggies à l'été 2018, réalisant notamment une saison 2020-2021 très intéressante en Premier League.

« Crystal Palace est ravi de confirmer que Sam Johnstone a rejoint le club, après avoir signé un contrat de quatre ans », précise le communiqué des Eagles. Le principal concerné s'est lui dit « ravi d'être ici à Crystal Palace. C'est un grand club avec des installations fantastiques et des supporters brillants - j'ai hâte de commencer. » Johntone était notamment suivi par Tottenham ces dernières semaines.

The secret signing.



Welcome to Palace, Sam 😍#CPFC