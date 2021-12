FC Barcelone : les 5 joueurs qui devront prendre la porte en janvier

La suite après cette publicité

Tous les six mois, c'est la même histoire. Le FC Barcelone veut réduire son effectif afin de libérer de la masse salariale. Mais dernièrement, pas aidés par la crise du covid, les dirigeants barcelonais ont eu énormément de mal à se séparer de tous ces joueurs dont les performances ou le temps de jeu ne sont pas au niveau du salaire donné. Cet hiver encore, Joan Laporta et ses hommes veulent en mettre certains à la porte.

Alors qu'Alex Collado, qui n'était pas inscrit pour la Liga, va s'envoler vers Granada, plusieurs de ses partenaires n'entrent pas dans les plans de Xavi Hernandez et sont priés de partir. Tout d'abord, il y a Neto, le portier remplaçant, que l'on voit surtout en Copa del Rey. Son salaire est jugé trop élevé pour un gardien remplaçant, et ses agents sont en train de le proposer en Angleterre et en Italie.

Difficile de se défaire d'Umtiti

Vient ensuite Samuel Umtiti, qui n'a disputé qu'un match cette saison, face à Osasuna la semaine dernière. Seulement, ses émoluments conséquents refroidissent les potentiels intéressés, à l'image de Benfica, qui ne peut pas s'aligner sur ses exigences. D'autres options existent, mais le média ne dévoile pas le nom des intéressés. Quant à Coutinho, ce n'est pas nouveau, et les dirigeants barcelonais comptent sur les clubs de Premier League pour en tirer un petit chèque.

Le dernier joueur dont Xavi et les dirigeants veulent se séparer n'est autre que Luuk de Jong, pas franchement à son avantage lors de ses apparitions sous la tunique blaugrana cette saison. Un retour au PSV est sur la table. Enfin, le journal catalan indique que Sergiño Dest est sur le marché et que toute offre sera écoutée, notamment parce qu'il a une belle cote un peu partout en Europe.