LOSC : Tiago Djaló a pris une décision forte pour son avenir

Depuis plusieurs jours, Tiago Djalo (23 ans) fait parler de lui. Si le défenseur du LOSC se remet actuellement d’une grave blessure après une rupture des ligaments croisés survenue contre le RC Lens, son avenir est au cœur de l’actualité. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que l’Inter Milan tenait la corde pour s’offrir le Portugais. Ce vendredi matin, nous vous évoquions également une offensive de la Juventus Turin, prête à offrir 3,5 M€ au LOSC pour racheter les 6 derniers mois de son contrat. Si l’idée d’un départ cet hiver semble donc inévitable, la question d’un prêt de six mois au LOSC dans la foulée de son transfert a aussi été évoquée.

Pourtant, selon nos dernières indiscrétions, Tiago Djalo n’a clairement pas l’intention de vivre un tel scénario. En effet, bien décidé à préparer au mieux la saison prochaine dans son nouveau club, le joueur des Dogues veut être transféré lors de ce mercato hivernal et ne souhaite pas rester six mois en prêt avec son club actuel. De son côté, Olivier Létang, président de la formation nordiste, continue de pousser pour convaincre son protégé mais ce dernier est formel. L’idée est simple : partir définitivement cet hiver. Reste désormais à savoir qui remportera les enchères entre la Juve et l’Inter…