Vidéo : le match de folie Arsenal-Tottenham met le feu à Twitter !

Pour cette 6e journée de Premier League, Arsenal recevait Tottenham pour le mythique North London Derby. Un match de prestige qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents. Au terme d’un match de folie, les deux équipes se sont séparées sur un score nul, deux partout avec une égalisation de Tottenham 98 secondes après qu’Arsenal ait pris l’avantage. Ce n’est pas seulement le résultat qui a marqué, mais aussi les performances individuelles des acteurs sur le terrain. Romero, défenseur des Spurs, a été fautif sur les deux buts encaissés par Tottenham (un but contre son camp et un penalty concédé). Les autres déceptions, Nketiah, Kai Havertz et Jorginho ont reçu une pluie de critiques sur les réseaux sociaux. Au contraire la performance du duo Son (2 buts) - Maddison (2 passes décisives) a ébloui la Twittosphere.