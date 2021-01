Naples : Fernando Llorente vers Udinese

Sans temps de jeu ou presque (3 apparitions en Serie A seulement), Fernando Llorente ne devrait pas faire de vieux os à Naples. L'expérimenté attaquant n'a plus que six mois de contrat, mais il va quitter le club dans les prochains jours, assure-t-on en Italie et dans le quotidien espagnol AS.

Le joueur de 35 ans maintenant est en passe de rejoindre Udinese, actuel 15e de Serie A. Un accord de principe a même déjà été trouvé. L'affaire devrait rapidement se conclure, le temps que Kevin Lasagna, l'attaquant d'Udine, parte en direction du Hellas Vérone, qui le courtise.