Harry Kane a laissé le personnel de son hôtel stupéfait

Après plus de trois mois à loger dans un luxueux hôtel de Munich, Harry Kane a quitté sa suite pour emménager dans une villa située à Baierbrunn, dans la banlieue sud de la ville allemande. Cette semaine, l’international anglais s’est même mis en scène sur ses réseaux sociaux en compagnie du personnel de l’hôtel, visiblement ravi de son séjour.

Et à en croire les propos du directeur de l’établissement, Kane l’a marqué par son humilité et son comportement exemplaire tout au long de ces trois mois : «il était certainement l’un des clients réguliers les plus populaires que nous ayons jamais jamais eu, derrière la Reine Elizabeth II. Les Kanes ne sont pas du tout fermés, bien au contraire. Harry s’est montré très accessible pour tout le monde et n’a jamais fait de demandes particulières. Il était l’un des invités les plus terre-à-terre que nous ayons jamais eu», a déclaré Dominik G. Rainer au Süddeutsche Zeitung. Des propos qui traduisent bien l’image de gentleman dégagée par le joueur.