Manchester City : Ilkay Gündogan et la menace Mönchengladbach

Actuellement dans une forme éclatante avec Manchester City, Ilkay Gündogan (30 ans) a marqué 11 buts en 19 matches de Premier League. Dans un rôle qui lui permet de se projeter plus qu'à l'accoutumée, le milieu allemand est dans une forme optimale. Pour autant, il reste méfiant avant de jouer contre le Borussia Mönchengladbach en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ayant bien connu les Fohlen pour avoir joué en Bundesliga auparavant, il a fait le point sur les qualités de son futur adversaire.

«Mönchengladbach a la qualité nécessaire et sait jouer un football et agressif. Ils ont la bonne attitude et un bon effectif. Ils ont un mélange de joueurs qui sont prêts à faire les efforts et dans le football moderne c'est absolument nécessaire. Leur qualification en Ligue des champions est le résultat du travail effectué ces dernières années. Sur un bon jour, ils peuvent battre n'importe qui» a lâché le milieu de terrain allemand.