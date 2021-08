Youssouf Koné file à Troyes

Le latéral gauche international malien Youssouf Koné (26 ans) est prêté à Troyes. L'Olympique Lyonnais précise qu'il s'agit d'une cession temporaire n'incluant pas d'option d'achat.

C'est son troisième prêt en moins d'un an après ses passages à Elche en Espagne et Hatayspor en Turquie. L'ancien Lillois espérait avoir sa chance chez les Gones cette saison. Peter Bosz et Juninho en ont décidé autrement.