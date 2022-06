La Fiorentina s’intéresse à Luka Jovic

Selon Sky Sport, la Fiorentina s’intéresse de près à l’attaquant du Real Madrid, Luka Jovic. Il y aurait déjà eu des contacts directs entre la Viola et le club madrilène au sujet du buteur serbe de 24 ans. Le club florentin souhaiterait un prêt d’une saison pour l’international serbe, qui est engagé avec les Merengues jusqu’en juin 2025.

Selon les média italien, il y aurait un problème au niveau du salaire du joueur, car Jovic gagne 6 millions d’euros par an et la Fiorentina négocierait actuellement pour que le Real paye une partie des émoluments de l’avant-centre. La saison dernière Jovic a disputé 19 matches avec le club de la capitale espagnole, inscrit un but et délivré trois passes décisives.