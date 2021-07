L'Inter Milan prépare un dégraissage à 100 M€

Un champion en crise. Sacré en Serie A pour la première fois depuis 2010, l'Inter Milan a vécu des semaines difficiles. Il a fallu compenser le départ d'Antonio Conte, qui a rendu son tablier en fin de saison. Le technicien italien n'était pas sur la même longueur d'ondes que les Lombards, qui voulaient réduire la masse salariale de 15 à 20% et ne souhaitaient pas faire de gros investissement sur le mercato puisqu'ils connaissaient d'énormes problèmes financiers.

Achraf Hakimi, la grosse vente de l'été

En effet, ils ont enregistré des pertes de plus de 100 M€ durant cette saison marquée par la crise sanitaire liée à la covid-19. Ainsi, les Nerazzurri, qui ont finalisé à la fin du mois de mai un accord avec le fonds d'investissement américain Oaktree Capital qui va leur apporter 275 M€ sous forme d'un prêt, vont devoir dégraisser cet été. Et la Gazzetta dello Sport assure que le but est de vendre pour au moins 100 M€.

Pour cela, l'Inter Milan va pouvoir compter sur l'aide et l'argent du Paris Saint-Germain. Le club français va recruter Achraf Hakimi pour une somme comprise entre 60 et 70 M€ selon divers médias. La Gazzetta parle de 68 M€ ainsi que de 5 M€ de bonus. Quoi qu'il en soit, c'était la grosse vente espérée par les Milanais cet été 2021, eux qui ne voulaient pas lâcher Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. En plus du Marocain, d'autres joueurs seront sacrifiés pour renflouer les caisses du club.

Objectif 100 M€

Un club qui compte dans ses rangs à l'heure actuelle plus d'une trentaine de joueurs sous contrat. Ainsi, la Gazzetta dello Sport annonce que João Mario (28 ans) va être vendu. Alors qu'un accord a été trouvé avec Benfica pour un montant de 7,5 M€, le Sporting CP, où il a été prêté l'an dernier, a encore jusqu'à aujourd'hui pour égaler cette offre. Le club italien cherche aussi une solution pour se séparer de Radja Nainggolan (33 ans) et de son imposant salaire de 4,5 millions d'euros.

Cagliari, où il a été prêté, veut l'accueillir définitivement. Mais les clubs n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente. En plus des ventes espérées de Valentino Lazaro et Andrea Pinamonti, l'Inter espère gagner entre 6 et 7 M€ grâce à celle de Dalbert, qui intéresse le CSKA Moscou. D'autres éléments avaient déjà été placés sur le marché le mois dernier à l'image d'Alexis Sanchez Ivan Perisic ou encore Arturo Vidal, pour ne citer qu'eux. Après un titre mérité, l'Inter est en mode dégraissage cet été !