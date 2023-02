Bayern Munich : Sadio Mané a repris l’entraînement collectif

La suite après cette publicité

Le retour aux affaires se précise pour Sadio Mané. L’attaquant sénégalais de 30 ans qui a été touché au péroné en novembre dernier et a manqué la Coupe du monde est en train de réaliser une course contre la montre pour être disponible contre le PSG le 14 février prochain pour le 1/8 de finale aller de Ligue des Champions. Même si Julian Nagelsmann a annoncé son forfait pour cette rencontre, les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’ancien de Liverpool.

D’après les informations et images de Sky Sport Germany à l’entraînement des Bavarois, Sadio Mané s’est entraîné avec le reste de l’équipe. Touchant le ballon et laissant échapper de grands sourires, Sadio Mané est en train de voir le bout du tunnel et son grand retour se rapproche.

