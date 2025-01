Réunion au sommet entre le Barça et les agents de Marcus Rashford

Malgré les difficultés rencontrées pour inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dans son effectif, le FC Barcelone ne compte pas rester inactif en ce mercato hivernal. C’est sur le front de l’attaque que les Blaugranas semblent vouloir recruter, puisque le nom de Marcus Rashford revient avec insistance en Catalogne. Et d’après les informations de Sport, une réunion s’est même déroulée entre Deco, directeur sportif des Culés, et les agents de l’Anglais.

Le média affirme que c’est à Lisbonne, où se disputait le match de Ligue des Champions entre Benfica et le Barça, que s’est déroulée cette entrevue. La préférence de Rashford serait toujours de rallier le Camp Nou, mais le joueur de Manchester United souhaiterait régler rapidement sa situation. Cela impliquerait une gestion rapide de l’opération, au risque de voir l’ailier gauche rejoindre une autre écurie, lui qui ne manque pas de prétendants. Le Barça devant absolument rentrer dans les clous du fair-play financier, un départ est nécessaire pour finaliser le deal. Et c’est Eric García qui pourrait en faire les frais. Le défenseur central est notamment pisté par Gérone. Un projet qu’il trouverait séduisant.