JT Foot Mercato : Arsenal est sur tous les gros coups

Arsenal multiplie les pistes pour se renforcer

Après l'officialisation de Marquinhos il y a quelques jours et celle de Fabio Vieira ce mardi, le club londonien continue d'avancer sur plusieurs dossiers. L'affaire la plus chaude côté Gunners est Gabriel Jesus et les négociations avec Manchester City seraient proches d'aboutir selon la presse anglaise. De plus, Arsenal ne lâche pas Youri Tielemans qui est ouvert à un départ de Leicester cet été. Les Gunners s'activent également sur Raphinha et comptent bien le chiper au Barça. Pour ce qui est des renforts offensifs, Arsenal s'intéresse à Giovanni Simeone (Hellas Vérone) ainsi qu'a Jarrod Bowen (West Ham). Au milieu le club londonien souhaite s'offrir le Napolitain Fabian Ruiz, ainsi que le meilleur joueur étranger de Ligue 1 cette saison, Lucas Paqueta. Enfin pour renforcer la défense, les Gunners ont jeté leur dévolu sur Lisandro Martinez de l'Ajax.

Rien ne va plus plus pour Neymar !

Les galères s'enchaînent pour Neymar tant au niveau personnel que professionnel. Plusieurs médias anglais ont affirmé que son jet privé avait été contraint à un atterrissage forcé hier, au nord-est du Brésil, après avoir décollé de la Barbade, dans les Caraïbes. D'ailleurs, le principal intéressé a tenu à rassurer ses fans: «C'était juste une petite frayeur mais tout va bien, on rentre à la maison.» Dans le même temps le directeur sportif du PSG Luis Campos ne serait pas contre son départ, le Brésilien a été proposé à plusieurs clubs. Les dirigeants parisiens auraient fixé un montant minimum qui n'a pas filtré. D'après le journal Sport c'est la Juventus qui pourrait se jeter sur l'occasion. Massimiliano Allegri aurait demandé à sa direction de se pencher sur ce dossier.

Les officiels du jour

On l'attendait depuis plusieurs jours, c'est enfin officiel ! Sadio Mané quitte Liverpool et part à la découverte d'un nouveau championnat. Le Sénégalais est transféré du côté du Bayern Munich avec qui il s'est engagé jusqu'en 2025. Les Reds toucheront une somme d'environ 40 M€.