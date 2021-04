MU : Eric Cantona aurait aimé frapper plus fort le hooligan de Crystal Palace

C’est une scène culte et mythique du football anglais et d’Eric Cantona. Le 25 janvier 1995, le Français avait assené un violent coup de pied à un hooligan en plein match face à Crystal Palace après avoir été exclu. Un geste qui lui vaudra neuf mois de suspension ainsi qu’une période de travaux d'intérêt général.

La suite après cette publicité

26 ans plus tard, dans le cadre d’un film intitulé The United Way, dont il est le narrateur et le coauteur, Eric Cantona (54 ans) retrace l’ascension de Manchester United depuis la catastrophe aérienne survenue à Munich en 1958. Il est revenu sur cet événement marquant qui a marqué sa carrière. « J'ai été insulté des milliers de fois et je n'ai jamais réagi, mais parfois on est fragile. J'ai un regret. J'aurais aimé lui donner un coup de pied encore plus fort. Je ne l'ai pas frappé assez fort. J'ai été banni pendant neuf mois. Ils voulaient que je sois un exemple », a-t-il expliqué. Une réponse cantonesque…