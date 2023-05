Un joli cadeau à plus de 100 000 euros pour CR7

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est un homme de goût. Le footballeur possède une superbe collection de voitures de luxe. Mais pas uniquement. La star portugaise aime aussi les belles montres. AS révèle d’ailleurs qu’il en a ajouté une nouvelle à sa collection.

Ambassadeur de la marque Jacob & Co, CR7 a reçu une montre totalement personnalisée et nommée "Heart of CR7 Baguette". Elle est en acier inoxydable et se distingue par sa couleur verte et son bracelet vert et noir. Elle possède aussi un design qui montre la silhouette de Cristiano célébrant un but. Cette montre, qui est couverte de 26 diamants blancs, vaut 105 000 euros.

