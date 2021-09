Qualifs CdM 2022 : le Sénégal enchaîne au Congo, le Nigéria s'impose de justesse

Les matchs s'enchaînent dans cette première fenêtre internationale de la saison 2021-2022. Dans la zone Afrique, le Sénégal, en déplacement au Congo, n'a pas tremblé et s'est imposé par deux buts d'écart (3-1). Ce succès des Lions s'est toutefois dessiné dans les sept dernières minutes du temps réglementaire, Sadio Mané scellant le succès des siens alors que l'ancien Rémois Boulaye Dia a ouvert son compteur en sélection. Après sa victoire 2-0 contre le Togo mercredi, le Sénégal domine son groupe H avec deux points d'avance sur la Namibie.

De son côté, le Nigéria d'un Victor Osimhen buteur s'est imposé d'une courte tête au Cap-Vert (2-1) grâce à un but contre son camp d'un joueur local à la 76ème minute. Les Super Eagles poursuivent leur sans faute et trônent eux aussi en tête de leur groupe, le C, trois unités devant le Libéria, qu'ils ont battu vendredi (2-0). À noter que la Guinée Équatoriale, dans le groupe de la Tunisie, a pris ses trois premiers points en dominant la Mauritanie sur ses terres par la plus petite des marges.

Les résultats des rencontres de 18h

Congo 1-3 Sénégal : M'Boussy (45e+2, sp) / Boulaye Dia (27e), Sarr (82e), Mané (87e)

Cap-Vert 1-2 Nigéria : Tavares (19e) / Osimhen (29e), Rocha Santos (76e, csc)

Guinée Équatoriale 1-0 Mauritanie : Savlavor (59e)

