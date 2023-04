Galatasaray : les débuts rêvés de Nicolò Zaniolo en Turquie

La suite après cette publicité

Son transfert a fait couler beaucoup d’encre et avait de quoi surprendre. Étiqueté depuis quelques saisons comme un grand espoir du football italien et déterminant la saison dernière avec l’AS Roma dans la conquête de la Ligue Europa Conference, Nicolò Zaniolo (23 ans) avait été poussé vers la sortie par les Giallorossi. S’il n’avait pas totalement retrouvé son meilleur niveau après avoir subi deux blessures aux ligaments croisés du genou, le natif de Massa voyait son contrat s’achever en juin 2024 et le club transalpin menaçait de le mettre à l’écart. Poussé vers Bournemouth alors qu’il donnait sa priorité à l’AC Milan, il est resté au bout du mercato. Celui-ci encore ouvert en Turquie et face à la situation difficile qui s’offrait à lui, Nicolò Zaniolo prenait finalement la décision de rejoindre Galatasaray au lieu du rival Fenerbahçe.

Un départ fracassant qui a été suivi par des mots forts et tranchants envers l’AS Roma. D’abord via sa mère Francesca Costa : «La Roma l’a informé en juin qu’ils envisageaient de le vendre. À partir de ce jour, il a commencé à se sentir comme un paria […] Nous avons choisi Galatasaray parce qu’ils ont donné à Nicolo l’impression qu’ils le voulaient tellement après que Roma l’ait laissé tomber. Zaniolo a choisi Galatasaray pour renaître.» Le principal intéressé avait aussi sorti la sulfateuse : «je pourrais parler pendant des heures des promesses non tenues. On m’a dit que j’étais un pilier de l’équipe, mais j’ai toujours été considéré comme une simple plus-value. Pendant deux ans, on m’a dit que le nouveau contrat était prêt. Les supporters m’ont traité de traître ? En fait, il n’y avait pas que Bournemouth et Galatasaray, mais pour ne pas avoir accepté les Anglais, j’ai été mis à l’écart et les supporters s’en sont pris à moi. J’en ai été très désolé. […] Presque tous mes anciens coéquipiers m’ont déçu. Je ne citerai pas de noms, mais ils disaient que nous étions comme des frères et ils ne m’ont même pas dit au revoir.»

Nicolò Zaniolo déjà décisif

Un contexte explosif donc pour Nicolò Zaniolo qui voulait être revanchard pour lancer son aventure en Turquie. Ne disputant pas de match officiel entre le 5 février et le 5 mars suite aux tremblements de terre qui ont ravagé le sud du pays, Galatasaray a dû attendre pour vivre les débuts de Nicolò Zaniolo. Buteur lors d’amicaux contre Alanyaspor (4-2) et Istanbulspor (6-0), Nicolò Zaniolo montait doucement en puissance. Absent face à Gaziantep (3-0) le 5 mars pour avoir joué en amical la veille, le milieu offensif italien a débuté face à Kasimpasa en match officiel. Entré à la pause, Nicolò Zaniolo ne mettait que douze minutes pour trouver le chemin des filets et lancer son aventure turque après une belle remise de Milot Rashica. Une victoire 1-0 confortant le fauteuil de leader de son équipe. Absent du rassemblement italien lors de la trêve internationale, Nicolò Zaniolo a continué à travailler en Turquie.

Et l’ancien de l’Inter Milan et de l’AS Roma ne voyait pas son arrivée en Süper Lig comme un coup d’arrêt dans sa carrière. «Ce n’est pas vrai que le football turc est un cimetière d’éléphants. Nous sommes une grande équipe sous la direction d’Okan Buruk. Okan Buruk est une grande chance pour moi, car il parle italien. Si Galatasaray était une équipe de Serie A elle se battrait pour les premières places. Il y a une attaque de très grande qualité. Nous avons des grands joueurs. Mertens, Torreira… Laissez-moi vous dire aussi qu’Icardi est l’un des meilleurs attaquants du monde» expliquait-il. Ce samedi, il a encore confirmé son envie de bien faire. Encore une fois entré en jeu, il a transformé un penalty en fin de match pour l’emporter contre Adana Demirspor (2-0). Galatasaray est plus que jamais leader avec 9 points d’avance sur Fenerbahçe (qui compte un match en moins).

Après la rencontre, Nicolò Zaniolo laissait éclater sa joie pour Galatasaray TV : «nous avons réussi à gagner en travaillant dur et en faisant de notre mieux. Nos fans ont été incroyables aujourd’hui, comme toujours. Je les aime tellement. Les fans ont été très importants dans cette victoire.» Déjà apprécié par les supporters turcs, Nicolò Zaniolo n’en est qu’à ses débuts et sa condition physique est doucement en train de s’améliorer comme l’a souligné son coach Okan Buruk en conférence de presse : «l’endroit préféré de Zaniolo est l’aile droite. L’ailier ne doit pas uniquement penser à l’offensive, mais aussi à la défensive. Pour cela, il le fera après avoir atteint 100% de son niveau de performance. C’est un joueur grand et musclé. Il a travaillé dur aujourd’hui.» Après des moments compliqués, Nicolò Zaniolo est en train de doucement retrouver ses sensations pour le plus grand bonheur des supporters du club turc.